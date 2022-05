Eurovision Song Contest 2022: Das Finale live im TV oder Stream

Der Samstag steht wieder einmal im Zeichen des Eurovision Song Contest. In diesem Jahr steigt das Finale zur wohl grössten Musikshow der Welt am 14. Mai. Fans des ESC können live im TV oder per Stream dabei sein, wenn die Länder sich in Turin im Entertainment-Wettkampf messen. Bereits am frühen Abend beginnt die Fete - und sie dauert bis tief in die Nacht.