Eurovision Song Contest 2023 findet in Glasgow oder Liverpool statt

Sam Ryder belegte zweiten Platz

Insgesamt hatten sogar 20 Städte Interesse bekundet, den ESC in Grossbritannien auszutragen. Das Land war bereits acht Mal Gastgeber des ESC - zuletzt vor 25 Jahren. Er fand vier Mal in London und in Edinburgh, Brighton, Harrogate und Birmingham statt. Dieses Jahr hatte der britische Musiker Sam Ryder (33) den zweiten Platz belegt. Die ukrainische Band Kalush Orchestra hatte beim ESC in Turin hingegen triumphiert. Die BBC hatte angekündigt, dass der Wettbewerb 2023 ein «echtes Spiegelbild der ukrainischen Kultur sein wird und gleichzeitig die Vielfalt der britischen Musik und Kreativität zeigen wird».