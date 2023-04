Eurovision Song Contest 2023: König Charles III. enthüllt Bühnenbild

Das Finale des ESC findet am 13. Mai statt. Grossbritannien hat die Ausrichtung in diesem Jahr für den Vorjahressieger, die Ukraine, übernommen. Die ukrainische Band Kalush Orchestra hatte im vergangenen Jahr gewonnen, wegen Sicherheitsbedenken und Planungsunsicherheit aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde die Veranstaltung jedoch verlegt. Genau eine Woche vor dem ESC, am 6. Mai, werden König Charles III. und Königin Camilla in der Londoner Westminster Abbey gekrönt.