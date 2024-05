Eurovision Song Contest 2024: Rund acht Million schauen Wettbewerb

Den Sieg des Schweizer Stars Nemo (24) mit «The Code» und 591 Punkten verfolgten ebenfalls im Ersten 7,38 Millionen Menschen. Laut einer Mitteilung des NDR schalteten über den Spartensender ONE aufgerundet 0,6 Millionen ein (3 Prozent) – zusammengerechnet also 7,98 Millionen. Laut des Medienmagazins «DWDL» entspricht dies demnach fast genau dem Wert des Vorjahres mit damals zusammen 7,96 Millionen Menschen. Wie viele den zwölften Platz für Deutschlands Vertreter Isaak (29) in der ARD–Mediathek mitverfolgten, ist nicht einberechnet. Laut NDR wurden die Live–Streams knapp 1,4 Millionen Mal (aus technischen Gründen demnach nur Nutzung bis Mitternacht berücksichtigt) abgerufen.