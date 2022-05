Der Countdown zum Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests im PalaOlimpico in Turin läuft. Am Samstagabend (14. Mai) treten Künstlerinnen und Künstler aus 25 Ländern bei dem grossen Musikwettbewerb an. Es ist bereits die 66. Ausgabe des Events, das 1956 erstmals stattfand. Und das nicht immer reibungslos: In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Pannen, auf die es sich lohnt zurückzublicken.