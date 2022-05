Eurovision Song Contest: Was hält der Wettbewerb dieses Jahr bereit?

Wer steht im Finale?

Wer sich für das Finale qualifiziert, entscheidet sich in den beiden Halbfinals. Automatisch zum Finale zugelassen sind das Gastgeberland und die Big Five. Da Italien zu den Big Five zählt, zu denen auch Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Spanien gehören, sind in diesem Jahr nur fünf statt sechs Länder bereits für das Finale qualifiziert. Die Big Five sind die Länder, die den grössten Anteil am Etat der Europäischen Rundfunkunion (EBU) haben.