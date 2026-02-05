Eva Benetatou: Keine «Flirt-Absichten» im Dschungelcamp

«Ich habe mit Samira nichts zu tun»

Der schwierige Start wegen ihrer Affäre mit Serkan Yavuz (32) führte zu Vorurteilen, besonders bei Samira (32): «Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine faire Chance hatte, weil ich direkt mit so einem Vorurteil von Samira konfrontiert wurde.» Die anderen Mitbewohner hätten sie jedoch fair behandelt – nur Ariel (22) habe sie auch verurteilt. Diese sei noch sehr jung und herzlich, aber habe auch noch ganz viel im Leben zu lernen «und vor allem auch über sich selbst». Ausserhalb des Camps werden sich die beiden, die gestern Abend noch gemeinsam bei einer Schatzsuche zu sehen waren, wohl eher nicht mehr treffen. «Ariel und ich werden in diesem Leben keine Freundinnen mehr.»