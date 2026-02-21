Eva Benetatou wird jetzt Moderatorin

Aus einem Scherz wurde Ernst

Die Moderation der MediaNight kam nach eigenen Angaben eher zufällig zustande. Als die Einladung zur Veranstaltung eintrudelte, habe sie dem Veranstalter scherzhaft gesagt, dass sie die Show gerne moderieren würde. «Nachdem er kurzzeitig überrascht war, hat er dann gesagt: Ok, wenn du das möchtest, machen wir das», erzählte Benetatou. Sie sei «sehr dankbar», auf diesem Weg eine neue berufliche Richtung einschlagen zu können.