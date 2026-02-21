Eva Benetatou wird jetzt Moderatorin

Eva Benetatou (33) wagt nach dem «Bachelor» und dem Dschungelcamp den nächsten Schritt – und der führt sie auf die Bühne. Am Donnerstag (26. Februar) übernimmt Benetatou in Aachen erstmals die Moderation der MediaNight, wie RTL berichtet.
«Ich freue mich unglaublich auf die Aufgabe, weil ich schon immer was im Bereich der Moderation machen wollte und möchte», sagte sie gegenüber dem Sender. Der Wunsch kommt dabei nicht von ungefähr: Bereits 2025 stand Benetatou bei der Show «The Ultimate Hype» als Backstage–Moderatorin vor der Kamera. Diese Erfahrung habe sie «darin bestätigt», den Weg weiterzugehen.
Aus einem Scherz wurde Ernst
Die Moderation der MediaNight kam nach eigenen Angaben eher zufällig zustande. Als die Einladung zur Veranstaltung eintrudelte, habe sie dem Veranstalter scherzhaft gesagt, dass sie die Show gerne moderieren würde. «Nachdem er kurzzeitig überrascht war, hat er dann gesagt: Ok, wenn du das möchtest, machen wir das», erzählte Benetatou. Sie sei «sehr dankbar», auf diesem Weg eine neue berufliche Richtung einschlagen zu können.
Doch die Moderation ist nur ein Zwischenschritt für die 33–Jährige. Ihr eigentliches Ziel liegt deutlich höher – im wahrsten Sinne des Wortes. «Grundsätzlich strebe ich an, zurück in die Fliegerei zu gehen, aber nicht in der Kabine, sondern im Cockpit. Ich möchte Pilotin werden», verriet die frühere Flugbegleiterin bereits während ihrer Zeit im RTL–Dschungelcamp.