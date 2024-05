Beim Abschluss der Filmfestpiele

Eva Green, Demi Moore und mehr: Letzte Glamour-Auftritte in Cannes

Die 77. Filmfestspiele in Cannes sind vorbei. Zum Abschluss am Samstagabend sorgten noch einmal einige Schauspielgrössen für modische Highlights an der Croisette – und boten damit ebenso viel Gesprächsstoff wie die Gewinner der Preisverleihung.