Eva Habermann will Kritiker mit ihren «Playboy»-Bildern provozieren

Sie sei «unglaublich stolz» auf die Fotos und könnte nicht zufriedener sein. «Ich wollte zu sehen sein, wie ich mich gerade fühle – frei, stark wie eine Löwin und so aufgeräumt wie noch nie zuvor in meinem Leben», erzählt Habermann. Genau das würden die Bilder zeigen. «In den letzten Jahrzehnten habe ich extrem viel Schönes erlebt, war aber auch in wirklich schweren Situationen», ergänzt der TV–Star. 2018 starb ihre Mutter nach einem schweren Sturz. Wenige Jahre zuvor hatte sie sich wegen Depressionen in eine psychosomatische Klinik einweisen lassen. «Wenn du dich durch so etwas hindurchgekämpft hast, gehst du gestärkt daraus hervor und hast eine ganz andere Gelassenheit», sagt Habermann jetzt.