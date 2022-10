Deshalb haben sie lange über die Trennung geschwiegen

«Jeder, der eine solche Situation schon einmal durchlebt hat, weiss, wie schwierig das ist und dass es einige Zeit dauert, bis man einen Weg findet, damit umzugehen», erklärt die Moderatorin weiter. Die Trennung hätten die beiden aus Rücksicht «auf uns und unsere Familien» bisher für sich behalten. «Gleichwohl ist uns aber bewusst, dass Ihr nach all den Jahren, die Ihr uns so treu begleitet habt, natürlich ein Interesse daran habt, was mit den ‹Imhofs› passiert ist.»