Eva Longoria: Der «Desperate Housewives»-Star feiert 50. Geburtstag

Ihre Karriere nach «Desperate Housewives»

Nach «Desperate Housewives» ging Longorias Schauspielkarriere weiter: Neben Gastauftritten in Erfolgsserien wie «Only Murders in the Building» oder «Brooklyn Nine–Nine» übernahm sie auch Rollen in zahlreichen Filmprojekten – darunter in der Komödie «Overboard» und der Live–Action–Verfilmung «Dora und die goldene Stadt». 2018 wurde Longoria für ihre Arbeit mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.