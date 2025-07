Eva Longoria: Strahlender Auftritt im Cut-out-Kleid

Schauspielerin ist in Marbella zuhause

Longoria nahm bereits an zwei «Global Gift Galas» in diesem Jahr teil – und präsentierte sich gewohnt glamourös. Zu der Veranstaltung in Cannes im Mai erschien sie in einem mit zahlreichen Steinen besetzten Kleid. In dem trägerlosen Dress zeigte sie sich unter anderem an der Seite von Lauren Sánchez (55). Nur einen Monat zuvor hatte Longoria Sohn Santiago (7) zu einer der Galas in Genf mitgenommen. Sie trug ein metallisch glänzendes Kleid, ihr Spross erschien in Blazer, Hemd und Shorts.