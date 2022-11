Eva Longoria strahlt in extravagantem Pastell-Look

US-Star Eva Longoria (47) besuchte am Samstag die Global Gift Gala in Paris und zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Sie trug eine extravagante, bodenlange Robe in Pastellblau, die durch ihren asymmetrischen Schnitt und einem Cape-Ärmel, der lediglich den rechten Arm der Schauspielerin bedeckte, hervorstach. Am Kragen des hochgeschlossenen Kleides sowie an der Seite bis zur Taille sorgten Glitzer-Applikationen für den nötigen Glamour-Faktor.