Eva Longorias Ex-Mann Tyler Christopher ist mit 50 Jahren gestorben

Kollege widmet ihm rührende Zeilen

Während sich der «Desperate Housewives»–Star noch nicht geäussert hat, bestätigte Christophers einstiger «General Hospital»–Co–Star Maurice Benard (60) den Tod des Schauspielers auf seiner Instagramseite. «Mit grosser Trauer teilen wir die Nachricht vom Tod von Tyler Christopher mit», schrieb er und teilte dann einige Details mit: «Tyler ist heute Morgen an den Folgen eines Herzleidens in seiner Wohnung in San Diego gestorben.» Benard fuhr in seinem langem Statement unter einem Foto des Verstorbenen fort: «Tyler war ein wirklich talentierter Mensch, der in jeder Szene, die er spielte, zum Leuchten kam und es genoss, seinen treuen Fans durch sein Schauspiel Freude zu bereiten. Tyler war eine süsse Seele und ein wunderbarer Freund für alle, die ihn kannten.»