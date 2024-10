Eva Mendes & Ryan Gosling: Diese «extreme» Regel gilt für ihre Töchter

Die Schauspielerei hat Mendes schon vor einigen Jahren mehr oder weniger hinter sich gelassen. In dem Interview erklärt die Designerin und Unternehmerin nun, dass sie «nie in die Schauspielerei verliebt» gewesen sei. «Ich meine das nicht selbstironisch, aber ich war keine grossartige Schauspielerin. Ich hatte meine Momente, in denen ich mit wirklich tollen Leuten gearbeitet habe.» Am stolzesten sei sie auf den Film «The Place Beyond the Pines», an dessen Set sie Gosling kennengelernt hat. «Er hat etwas aus mir herausgeholt, das mir vorher nie zugänglich war.»