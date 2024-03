Eva Mendes wird 50: Auf diese Beauty-Tricks schwört die Schauspielerin

Viel trinken und in kleinen Portionen essen

Bei Eva Mendes steht täglich Sport auf dem Programm. Dreimal pro Woche besuche sie das Fitnessstudio, trainiere aber insgesamt bis zu fünfmal. Die Schauspielerin betreibe überwiegend Intervalltraining, also eine Mischung aus Laufen und Sprinten. Das sei viel effektiver als 30 bis 45 Minuten Dauer–Cardio. Neben ihrem Sportprogramm schwöre Mendes in der Ernährung auf kleine Portionen. Fünfmal esse sie am Tag, dabei setze sie vor allem auf Rührei, Hühnchen, Fisch, Reis, Quinoa und Salate. Ihr wichtigster Tipp sei aber, viel Wasser zu trinken, sagte sie 2017 dem «Shape»–Magazin. Das sei ebenfalls ein Grund für ihre strahlende Haut. Bei einer Süssigkeit werde sie allerdings immer schwach: Cadbury Creme Eggs, also Schokoeier mit cremiger Füllung.