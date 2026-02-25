Eva Mona Rodekirchen nahm sich «GZSZ»-Auszeit auch wegen Wechseljahren

Erst im Rückblick bringt Rodekirchen, die im kommenden Juni ihren 50. Geburtstag feiert, diese schwierige Phase mit ihrer Auszeit von «GZSZ» in Verbindung. Die Entscheidung für die Pause sei aus vielen Dingen resultiert, «ich glaube da hängen auch die Wechseljahre mit drin», erklärt sie. Zwischen September 2022 und April 2023 pausierte sie von der RTL–Daily. «Ich war total überfordert mit allem. Ich habe damals gedacht, ich bin fast im Burnout», gibt sie zu. Morgens sei sie zur Arbeit gekommen, und alle hätten sie genervt – am meisten sie sich selbst. Das komme zwar gelegentlich vor, doch dieser Zustand habe einfach viel zu lange angehalten. Der Entschluss, beruflich kürzer zu treten, sei letztlich notwendig gewesen, um wieder zu sich selbst zu finden.