Evan Ellingson: «CSI: Miami»-Darsteller stirbt mit nur 35 Jahren

Der US–amerikanische Schauspieler Evan Ellingson (1988–2023) ist gestorben. Ellingson sei am 5. November im Alter von nur 35 Jahren leblos in seinem Zuhause in der kalifornischen Stadt Fontana gefunden worden, wie das Branchenportal «Deadline» und das Magazin «People» berichten. Ellingson war unter anderem bekannt für Rollen in dem Kinodrama «Beim Leben meiner Schwester» und in der Serie «CSI: Miami».