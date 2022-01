Evan Rachel Wood: Hat Marilyn Manson sie bei Videodreh vergewaltigt?

Mit Alkohol gefügig gemacht

In «Phoenix Rising» erzählt sie: «Ich wurde unter falschen Angaben zu einem kommerziellen Sexakt gezwungen. Damals wurde die erste Straftat gegen mich verübt - ich wurde wortwörtlich vor der Kamera vergewaltigt.» Ferner gibt Wood laut des Berichts in der Doku an, dass ihr während ihrer Zeit am Set Absinth verabreicht worden sei, eine Spirituose mit hohem Alkoholanteil. Sie sei in dieser Zeit «kaum bei Bewusstsein» gewesen, heisst es weiter. Die gesamte Filmcrew habe sich «unwohl gefühlt und niemand wusste, was zu tun ist.»