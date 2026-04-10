Evanescence: Neues Album «Sanctuary» erscheint im Juni

Evanescence haben ihr erstes Album seit fünf Jahren angekündigt. «Sanctuary» erscheint am 5. Juni 2026. Vorab koppelte die Rockband um Sängerin Amy Lee (44) die Single «Who Will You Follow» aus.
In einer Pressemitteilung des Labels Sony Music verrät die Frontfrau, dass die Arbeiten zur LP bereits vor drei Jahren begannen. Sie sei «verdammt stolz», dass es nun fertig ist und bald erscheint. «Es ist überwältigend. Die Arbeit daran war mein Ventil für so vieles, was sich falsch und ausser Kontrolle anfühlt, und ein Ort, um durch die Kraft von Musik und Verbindung Hoffnung zu entfachen...» Sie sei «komplett besessen» von dem sechsten Studioalbum und freue sich darauf, es mit den Fans zu teilen. «Zum Glück ist die Tour schon komplett geplant, sonst wüsste ich gar nicht, wohin mit mir», wird Lee zitiert.
Fünf Deutschlandkonzerte im September
Im Dezember hatte die US–amerikanische Gruppe eine Welttournee für 2026 angekündigt. Auf Instagram erklärte die Band, «ein Album mit neuen Songs zu spielen, das bald erscheint». Nach einigen Terminen in Nordamerika reisen Amy Lee und Co. nach Europa. In Deutschland treten sie fünfmal auf. Am 19. September stehen sie in der Frankfurter Festhalle auf der Bühne, am 20. September spielen sie in der Westfalenhalle in Dortmund. Weitere Shows sind in Hamburg (Barclays Arena, 23. September), Berlin (Velodrom, 25. September) und München (Olympiahalle, 26. September) geplant. Die Konzertabende werden die US–Sängerin Poppy sowie die Band Nova Twins eröffnen.
Evanescence feierten 2003 mit dem Debütalbum «Fallen» ihren Durchbruch. «My Immortal» und «Bring Me to Life» zählen zu ihren bekanntesten Songs. Das vorerst letzte Album «The Bitter Truth» erschien im März 2021. Im vergangenen Jahr meldete sich das Quintett mit zwei Liedern zurück: Mit «Afterlife» steuerten sie einen Song zur Netflix–Serie «Devil May Cry» bei, «Fight Like a Girl» mit K. Flay erschien auf dem Soundtrack zum Film «From the World of John Wick: Ballerina».