Evanescence: Neues Album «Sanctuary» erscheint im Juni

In einer Pressemitteilung des Labels Sony Music verrät die Frontfrau, dass die Arbeiten zur LP bereits vor drei Jahren begannen. Sie sei «verdammt stolz», dass es nun fertig ist und bald erscheint. «Es ist überwältigend. Die Arbeit daran war mein Ventil für so vieles, was sich falsch und ausser Kontrolle anfühlt, und ein Ort, um durch die Kraft von Musik und Verbindung Hoffnung zu entfachen...» Sie sei «komplett besessen» von dem sechsten Studioalbum und freue sich darauf, es mit den Fans zu teilen. «Zum Glück ist die Tour schon komplett geplant, sonst wüsste ich gar nicht, wohin mit mir», wird Lee zitiert.