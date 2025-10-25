Eveline Hall wird 80: Leben ohne Pause

Hall und die Männer: «Je jünger desto besser»

Vielleicht liegt ihr Geheimnis in der Balance – das genussvolle Leben kommt bei Hall trotz aller Disziplin nämlich auch nicht zu kurz. Hall liebt das Essen, erlaubt sich auch mal ein paar Gläser Wein – und Männer. Ihr erster Ehemann war ein Cherokee, der ihr sein Land zeigte, aber zu eifersüchtig wurde für die freiheitsliebende Hall. Ihre beste Beziehung war ein 27–jähriger Franzose namens Serge, der auch morgens um fünf die Wohnung mit der damals 45–Jährigen umräumte, wenn es sein musste. «Je jünger desto besser. Bloss nicht so einer, den du hinter dir herziehen musst», verriet sie 2013 im «Welt»–Interview über ihre Vorliebe für junge Männer.