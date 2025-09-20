Evelyn Burdecki nach Baby-Kritik: «Es ist nicht zu spät für ein Kind»

«Das hat mich nur noch stärker gemacht»

Entmutigen lässt sich Evelyn Burdecki dadurch aber nicht: «Das hat mich nur noch stärker gemacht! Ich habe mir dann gesagt: Das ist mein Leben und mein Körper. Ich bin jetzt 37, es ist noch nicht zu spät für ein Kind.» Das Verfahren des sogenannten Social Freezing habe sie sich selbst zum Geburtstag geschenkt. Viel zu spät, wie sie findet: «Ich bereue es tatsächlich, dass ich das Social Freezing nicht schon früher gemacht habe. Ich wurde aber nicht genügend darüber aufgeklärt.»