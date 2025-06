Evelyn Burdecki sagt nach Unfall kurzfristig «NDR Talk Show» ab

Am 13. Juni läuft eine neue Ausgabe der «NDR Talk Show». In der traditionsreichen Talkshow wollten Barbara Schöneberger (51) und ihr Kollege Hubertus Meyer–Burckhardt (68) am Freitagabend auch Evelyn Burdecki (36) begrüssen. Die Reality–TV–Teilnehmerin hat wegen eines Unfalls jedoch kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt. Ihre Mutter ist gestürzt. Der «Bild»–Zeitung erzählt Burdecki, was passiert ist.