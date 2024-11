Evelyn Burdeckis Eltern wünschten sich eine «zweite Helene Fischer»

Evelyn Burdecki (36) als Medienprofi zu bezeichnet, grenzt geradezu an einer Untertreibung. In unzähligen TV–Formaten wirkte die 36–Jährige nun schon mit und hat finanziell offenbar längst ausgesorgt. Auch, weil sie das naive Blondchen zwar gekonnt zu spielen vermag, in Wirklichkeit und ähnlich zu Daniela Katzenberger (38) aber geschickt mit Geld umzugehen weiss: «Ein Rat meines Vaters. Ich habe bewusst nicht viel Geld auf dem Konto, mein Geld soll arbeiten und sich vermehren», so Burdecki in der neuen Ausgabe der «Bild am Sonntag».