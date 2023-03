So beunruhigte der Start von «Spider-Man: A New Universe» (2018) das Duo. «'Oh Mist, alle werden uns mit dieser Sache, an der wir gearbeitet haben, zuvorkommen», dachte Daniel Kwan laut eigener Aussage damals. Auch die zweite Staffel der Kultserie «Rick and Morty» frustrierte die Filmemacher. Immerhin kam man dem Kinostart von «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» um wenige Wochen zuvor.