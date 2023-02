«Everything Everywhere All at Once» räumt bei den SAG Awards ab

In zwei Wochen, in der Nacht auf den 13. März, stehen die Academy Awards ins Haus. Ein weiterer bedeutsamer Fingerzeig für die Oscars trug sich am Sonntagabend (26. Februar) in Los Angeles zu. Die 29. Ausgabe der Screen Actors Guild (SAG) Awards stieg im Fairmont Century Plaza und förderte einen eindeutigen Sieger des Abends hervor: den abgedrehten Science-Fiction-Streifen «Everything Everywhere All at Once» von Daniel Kwan (35) und Daniel Scheinert (35).