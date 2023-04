«Evil Dead Rise»: Ein Familiendrama als knallhartes Splatterfest

Was zunächst paradox klingt: Der Film macht wenig und zugleich vieles neu. Alles, was in einem «Evil Dead»-Streifen vorkommen muss, ist dabei. Soll heissen: übertriebener Gore an der Grenze zur Farce, fieser Body-Horror, wenn der Dämon erst einmal Besitz von jemandem ergriffen hat - und die obligatorische Kettensäge.