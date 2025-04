«Ewig Dein» mit Julia Koschitz: Psychothriller mit Tiefgang

Julia Koschitz: Die Königin der Nuance

Julia Koschitz wurde 1974 in Brüssel geboren, wuchs in Bayern auf und absolvierte ihre Schauspielausbildung in Wien. Schon früh zeigte sich ihr Gespür für Rollen mit psychologischer Tiefe – Figuren, die nicht nur berühren, sondern auch irritieren können. In «Shoppen» (2006) gab sie eine Grossstädterin auf Beziehungssuche, in der Krankenhausserie «Doctor's Diary» bewies sie komödiantisches Timing an der Seite von Diana Amft. Gleichzeitig ist sie auch im ernsten Fach zu Hause – etwa als kühle Verlagsgründerin im historischen Dreiteiler «Das Sacher. In bester Gesellschaft» oder als Ehefrau des 1951 in Deutschland stationierten US–Colonels McCoy in «Ein Hauch von Amerika».