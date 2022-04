Ewig jung? Jennifer Garner und ihre Beauty-Geheimnisse

Als angehende Schauspielerin jobbte sie nebenbei in New York zunächst als Platzanweiserin in einem Restaurant. Nach ersten Rollen in TV-Serien wie «Felicity» - an deren Set lernte sie damals ihren ersten Ehemann Scott Foley (49, Ehe von 2000-20004) kennen - gelang Garner 2001 schliesslich der grosse Durchbruch: Sie mimte die toughe Agentin Sydney Bristow in der Spionageserie «Alias» in insgesamt 105 Folgen. Darauf folgten vier Emmy- und vier Golden-Globe-Nominierungen, mit letzterem wurde sie 2002 ausgezeichnet.