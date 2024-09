Ewige Kino-Bestenliste: «Alles steht Kopf 2» klettert auf Platz neun

Eine Definitionsdebatte beendete «Alles steht Kopf 2» nun übrigens: Schon als er vor einigen Wochen «Die Eiskönigin 2» in der Bestenliste überholt hatte, wurde er zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten ausgerufen – obwohl «Der König der Löwen» ebenfalls am Computer entstanden war. Aufgrund seines fotorealistischen Looks wurde das Remake des Zeichentrick–Klassikers aber dennoch als Realverfilmung deklariert. Mit dem Platztausch ist nun aber jeder Zweifel ausgeräumt – «Alles steht Kopf 2» ist in dieser Hinsicht nun die Nummer eins.