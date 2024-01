Ex-007 Daniel Craig trifft auf «Bond»-Produzentin Barbara Broccoli

Modisch stach bei dem Trio der Ex–007 deutlich hervor. Während Wright und Broccoli auf einen schlichten Look in Schwarz setzten, wählte Craig für die Mini–Reunion einen edlen grauen Dreiteiler mit weissem Einstecktuch und schwarzer Krawatte. Einzig die Goldbrille in Aviator–Optik und mit gelb getönten Gläsern, auf die Craig seit einiger Zeit schon schwört, war nicht unbedingt «Bond–like» an seinem Outfit. Und auch seine Haare trägt er weiterhin etwas länger, als es der Topagent zu tun pflegte – ansonsten sieht Craig auf den Bildern so aus, als könne er unmittelbar nach dem Event in New York wieder beim Kino–MI6 anheuern.