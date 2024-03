Ex-007 Pierce Brosnan bescheinigt Cillian Murphy die Bond-Tauglichkeit

«Cillian würde einen fantastischen Job als James Bond im Geheimauftrag Seiner Majestät abliefern», ist sich Brosnan in Bezug auf seinen irischen Landsmann sicher. Gut einschätzen kann Brosnan das allemal – er schlürfte insgesamt vier Mal seine Martinis «geschüttelt und nicht gerührt», flirtete innig mit Miss Moneypenny und rettete nebenbei noch mal eben die Welt. 1995 startete er in «GoldenEye», es folgten «Der Morgen stirbt nie» (1997), «Die Welt ist nicht genug» (1999) sowie sein Abschied in «Stirb an einem anderen Tag» (2002).