Ex-«Bachelor» Andrej Mangold träumt von einer Familie

Seit zwei Jahren ist er mit Annika Jung (33) zusammen. Beim «Ball des Sports» am 17. Februar in Frankfurt erzählte der Rosenkavalier im Interview mit RTL, wie die Zukunftspläne des Paares aussehen: «Wir wohnen inzwischen ja zusammen und schauen nun in Richtung Haus. Wir haben beide den Wunsch nach einer Familie.» Weiter betonte der frühere Basketball–Profi: «Wir wollen auf jeden Fall Kinder und können uns auch vorstellen zu heiraten.» Bei einem Baby soll es nicht bleiben: «Wir wollen am liebsten einen Jungen und ein Mädchen», sagte Annika Jung.