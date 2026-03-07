Ex-Bachelor Andrej Mangold und Annika Jung erwarten ihr erstes Kind

Mangold selbst war dabei kaum weniger aufgewühlt als seine künftige Verlobte. «Ich war wie in Trance. Ich weiss nicht, ob ich jemals so nervös war», erinnert er sich. Sicherheitshalber hatte er sich die wichtigsten Worte auf einem kleinen Zettel notiert. Als Annika Ja sagte, flossen auf beiden Seiten Tränen. «Ohne Frage der schönste Moment meines Lebens», resümierte der Ex–Bachelor, der seine Entscheidung zum Antrag nach eigenen Angaben auch mit seiner Mutter besprochen hatte. «Mama war ganz hingerissen von ihr. Und vielleicht war dieses Gespräch mit ihr der finale Ausschlag für meine Entscheidung.»