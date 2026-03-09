Ex-«Bachelor» Dominik Stuckmann: «Wir heiraten dieses Jahr noch»

«Zehner im Lotto»

Die beiden fanden während der RTL–Show «Die Bachelor» zueinander. 2022 entschied sich Dominik Stuckmann im Finale für Anna Rossow. Und während sich andere Paare der Datingshow rasch wieder trennten, hält ihre Liebe. Das hätte der einstige «Bachelor» selbst nicht für möglich gemacht, wie er nun erzählte: «Ich dachte, ich geh dahin, hab eine gute Zeit mit 25 Frauen und geniess das Leben. Dass ausgerechnet Anna vor mir steht und ich sie am Ende heiraten werde... also nein. Das war ein Zehner im Lotto.»