Ex-«Bachelor» Dominik Stuckmann: «Wir heiraten dieses Jahr noch»

Nach der Verlobung im November will das «Bachelor»–Paar Dominik Stuckmann (34) und Anna Rossow (37) schnell Nägel mit Köpfen machen. Wie sie jetzt in einem RTL–Interview untermauerten, werden sie sich in den nächsten Monaten das Jawort geben.
«Wir heiraten dieses Jahr noch», betonte der 34–Jährige am Wochenende während der Gala «10 Jahre The Frankfurter» im Hotel Frankfurter Hof. «Dieses Jahr nimmst du meinen Namen an, hab ich Recht?», sagte er in Richtung seiner Liebsten gewandt. Dann beteuerte er: «Sie wird dieses Jahr noch Anna Stuckmann heissen.»
Allerdings scheint die Vorbereitung etwas ins Stocken geraten zu sein, wie seine Verlobte hinzufügte: «Wir sind beide so ein bisschen planfaul gerade. Wir müssen zusehen, dass das ein bisschen Fahrt aufnimmt.»
«Zehner im Lotto»
Die beiden fanden während der RTL–Show «Die Bachelor» zueinander. 2022 entschied sich Dominik Stuckmann im Finale für Anna Rossow. Und während sich andere Paare der Datingshow rasch wieder trennten, hält ihre Liebe. Das hätte der einstige «Bachelor» selbst nicht für möglich gemacht, wie er nun erzählte: «Ich dachte, ich geh dahin, hab eine gute Zeit mit 25 Frauen und geniess das Leben. Dass ausgerechnet Anna vor mir steht und ich sie am Ende heiraten werde... also nein. Das war ein Zehner im Lotto.»
Sie sind das erste Paar der deutschen Ausgabe, das heiraten wird. «Wir halten an der Liebe fest. Versuchen viel zu kommunizieren, Probleme aus der Welt zu schaffen und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg.»
Bereits kurz nach ihrer Verlobung hatten sie gegenüber RTL Einblick in ihre Hochzeitspläne gegeben und angekündigt, dass sie 2026 «in einem kleinen Rahmen standesamtlich» heiraten wollen. «Wir wollen nicht ewig darauf warten, sondern schnell uns das Jawort zu sagen und uns den Ring zu geben.» Für 2027 sei dann eine grössere Hochzeit geplant.