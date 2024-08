Ex-«Bachelor»-Kandidatin Liz Kaeber verkündet Schwangerschaft

Zu den weiteren Gratulanten zählen Influencerin Farina Opoku (33), die kommentiert: «Die schönsten Neuigkeiten aller Zeiten!» Kollegin Sarah Harrison (33) schreibt: «Ich freue mich so unendlich doll für euch, mein Schatz.» Die 33–Jährige wurde gerade erst zum dritten Mal Mama. Ehemann Dominic Harrison richtet auch Worte an den werdenden Vater: «Herzlichen Glückwunsch Bro, von ganzem Herzen! Liz, ihr werdet wundervolle Eltern und ich freue mich schon auf den ersten gemeinsamen Familienurlaub.» Ebenso überschwänglich zeigt sich Ex–«Bachelorette» Maxime Herbord (29): «Gänsehaut. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei! Freue mich so für euch beide.»