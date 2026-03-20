Ex-«Bachelor» Sebastian Preuss hat sich verlobt

Die Aufnahmen zeigen die beiden in sonnigem Ambiente und auf einer Aussichtsplattform, wo der Antrag offenbar stattgefunden hat. Die Bilderreihe auf seinem Account mit rund 104.000 Followern zeigt auch Schnappschüsse des Paares auf Reisen oder im Alltag. Bisher hielt Preuss seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus.