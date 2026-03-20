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Ex-«Bachelor» Sebastian Preuss hat sich verlobt

Sebastian Preuss hat stolz eine Reihe von Verlobungsfotos bei Instagram veröffentlicht. Der Ex–«Bachelor» hat mit Partnerin Mariolina sein Glück gefunden.

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Sebastian Preuss war in der zehnten Staffel «Der Bachelor» zu sehen.
Sebastian Preuss war in der zehnten Staffel «Der Bachelor» zu sehen. imago images/Lindenthaler

In der RTL–Datingshow «Der Bachelor» sollte es nicht mit der grossen Liebe klappen. Doch jetzt feiert Sebastian Preuss (35) sein Happy End. Der ehemalige Rosenkavalier gab in einem Instagram–Post seine Verlobung bekannt. «Meine Liebe», schrieb er zu den Fotos und fügte ein Ring– und ein Herzchen–Emoji hinzu.

Die Aufnahmen zeigen die beiden in sonnigem Ambiente und auf einer Aussichtsplattform, wo der Antrag offenbar stattgefunden hat. Die Bilderreihe auf seinem Account mit rund 104.000 Followern zeigt auch Schnappschüsse des Paares auf Reisen oder im Alltag. Bisher hielt Preuss seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus.

Die «Bachelors» freuen sich mit ihm

Die Gratulationen aus dem «Bachelor»–Universum liessen nicht lange auf sich warten. «Glückwunsch», kommentierte Niko Griesert (35), der «Bachelor» von 2021, den Verlobungs–Post. Auch der Rosenkavalier von 2015, Oliver Sanne (39), gratulierte dem Paar. Zu den weiteren Promis, die gratulierten, zählte Christine Theiss (46): «Wie schön! Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.»

Sebastian Preuss, der als Profi–Kickboxer bereits einige Erfolge feierte, war der Protagonist in der zehnten Jubiläumsstaffel von «Der Bachelor». In der Kuppelshow sorgte er für ein Novum: Am Ende vergab der «Bachelor» aus München keine Rose. Der Grund: Er hatte sich in keine der Frauen ernsthaft verliebt.

Von SpotOn vor 22 Minuten
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