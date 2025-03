Ex-«Bachelor»-Star Hannah Kerschbaumer: «Aufgeben ist nicht scheitern»

Wie erkennt man, dass man sich doch zu viel vorgenommen hat und wie geht man damit um?

Kerschbaumer: Das Thema Ressourcenmanagement ist unglaublich wichtig. Auch wenn man unbedingt seine Ziele erreichen möchte, muss man in sich hineinhören: Was kann ich? Was schaffe ich? Und was macht mir auch noch Spass? Wenn man irgendwann keine Energie mehr hat und keine Zeit mehr für Freunde und Familie, dann ist man mit seinen Ressourcen nicht im Einklang. Bei all den Träumen und Visionen muss auch der Weg dorthin Spass machen. Ziele erreichen ist ein Marathon. Da kann man nicht immer durchrennen, ohne einmal durchzuatmen.