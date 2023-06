Ex-«Bachelorette»-Kandidat Philipp Stehler ist Vater geworden

Promis gratulieren

Viele Stars, Kollegen und Influencer haben in den Kommentaren gratuliert. «Uhhhhhh Gänsehaut! Ganz viel Liebe an euch und alles Gute für den Sohnemann und euch als neue Familie. Freue mich ganz doll mit euch», schreibt etwa Fiona Erdmann (34). Von Johannes Haller (35) heisst es: «Ich freu mich so so sehr für euch!» Weitere Glückwünsche gab es von Janine Pink (36) oder Natascha Ochsenknecht (58).