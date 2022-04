Ex-«Bachelorette» Maxime Herbord ist wieder vergeben

Nicht nur Maxime Herbord ist wieder vergeben, auch Raphael Fasching hat eine neue Frau an seiner Seite: Kim-Denise Lang, die 2021 um das Herz von «Bachelor» Niko Griesert kämpfte. In ihrem ersten gemeinsamen Interview erzählten sie RTL im März, dass sie sich durch Zufall kennengelernt haben - auf der Geburtstagsfeier von Ex-«Bachelorette» Kandidat Lars Maucher in Stuttgart. Die Fernbeziehung zwischen Österreich und Deutschland laufe «gut», die beiden sehen sich fast jedes Wochenende, erzählte Lang. Das soll jedoch nicht mehr lange so bleiben: «Ich würde gerne dieses Jahr noch zu Kim ziehen», verriet Fasching. Die beiden hätten «unglaublich viele Gemeinsamkeiten», schwärmte er - etwa die Liebe zur Fotografie.