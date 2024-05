Ex-Bachelorette Nadine Klein übernimmt Rolle bei «Alles was zählt»

Neue Aufgabe für Nadine Klein (38): Die ehemalige «Bachelorette» wird ab Ende Juni bei «Alles was zählt» zu sehen sein. Im Rahmen eines Gastauftritts wird sie in der RTL–Vorabendserie eine Psychiaterin spielen. «Ich drehe mit Kollegen, die täglich vor der Kamera stehen – jeder Handgriff sitzt, es handelt sich um absolute Vollprofis. Ich hoffe, dass ich ebenfalls meinen Teil dazu beitragen kann», freut sich Klein in einer Mitteilung des Senders.