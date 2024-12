Ex-Bachelorette Sharon Battiste: «Golden Bachelor» ist authentischer

«Reifer und respektvoller» als die Normalo–Ausgabe

Franz und seine Kandidatinnen beim Flirten zu beobachten, sei «richtig süss teilweise». Sie empfinde das Verhalten der Protagonisten zueinander und die Atmosphäre sogar als «reifer und respektvoller» als in ihrer eigenen Staffel. «Die Kandidatinnen und der Bachelor scheinen klarer zu wissen, was sie im Leben und in einer Beziehung suchen, was zu authentischeren, tiefergehenden und oft emotionalen Gesprächen führt», so Battiste.