Ex-«Bachelorette» Sharon Battiste und Jan Hoffmann haben sich getrennt

«Das Ergebnis von vielen Gesprächen und Tränen»

In dem Post heisst es von der ehemaligen «Let's Dance»–Kandidatin weiter: «Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen» möchten Jan Hoffmann und sie mitteilen, «dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen». Diese Entscheidung sei nicht über Nacht getroffen worden. Obwohl sie gemeinsam viele schöne Momente geteilt haben, sie dies das Ergebnis «von vielen Gesprächen, Tränen und dem Ringen um das, was für uns beide am besten ist».