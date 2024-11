Ex-«Bachelorette» wieder solo: Gerda Lewis und das Pech mit Männern

Gerda Lewis (31) hat sich von ihrem Partner Jannik Kontalis getrennt. Das gab die einstige «Bachelorette» am 3. November in ihrer Instagram–Story bekannt. «Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, fiel mir alles andere als leicht, da wir grundsätzlich eine tolle und gesunde Beziehung hatten», so Lewis. Fans hatten schon einige Wochen über eine Trennung spekuliert. Ende Oktober hatte Lewis jedoch noch betont, sie seien weiterhin zusammen.