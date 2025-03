Ex-Baseball-Profi Brett Gardner trauert um seinen 14-jährigen Sohn

Viele Fragen, wenige Antworten

Das Paar gab die traurige Nachricht am 23. März in einer Erklärung bekannt, die auf dem X–Account der New York Yankees geteilt wurde. Darin hiess es, der Teenager sei am Freitagmorgen «friedlich im Schlaf» gestorben. «Er war 14 Jahre alt und hat uns viel zu früh verlassen, nachdem er zusammen mit mehreren anderen Familienmitgliedern im Urlaub erkrankt war», schrieben die Eltern. «Wir haben so viele Fragen und so wenige Antworten.»