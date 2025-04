Ex-Batman: Ben Affleck hasste die «furchtbaren» Batsuits

Im gleichen Atemzug zieht Affleck auch in Erwägung, ob zwei Batman–Mitstreiter mit diesem Umstand möglicherweise weniger Probleme hatten. «Vielleicht konnten Christian Bale oder Robert Pattinson, also solche Typen, einfach besser damit umgehen?», sinniert Affleck. Christian Bale war in Christopher Nolans legendärer «Batman»–Trilogie der Jahre 2005 bis 2012 der Rollenvorgänger Afflecks. Pattinson verkörpert den Dunklen Ritter aktuell in DC–Filmen.