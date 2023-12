Ex-Bond George Lazenby kämpft sich nach schwerem Sturz zurück

George Lazenby entschuldigte sich nach dem Shitstorm via Twitter. «Ich bedaure es und bin betrübt zu hören, dass meine Geschichten am Samstag in Perth womöglich einige Menschen beleidigt haben», so Lazenby in seinem Post. Es sei niemals seine Absicht gewesen, verletzende oder homophobe Kommentare zu machen, erklärte er.